Сколько живет коронавирус нового типа?

Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске

МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Многих волнует вопрос, как часто нужно стирать одежду, чтобы удалить остатки попавших на нее бактерий? Например, если на свитер предположительно попали бактерии . Многих волнует вопрос, как часто нужно стирать одежду, чтобы удалить остатки попавших на нее бактерий? Например, если на свитер предположительно попали бактерии коронавируса нового типа?

На самом деле, продолжительность жизни коронавируса нового типа на шерстяной ткани очень коротка, от нескольких минут до нескольких часов. Шерсть легко впитывает влагу из тела вируса и разрушает его структуру.

По мнению специалистов, коронавирус нового типа практически не передается через шерстяные ткани.

Коронавирус "предпочитает" гладкую и твердую поверхность, включая клавиатуру, кнопки лифта, выключатели ламп, ручки дверей и т. д. Поэтому очень важна дезинфекция этих предметов.

Коронавирус погибает от света ультрафиолетовых ламп и медицинского спирта 75%. Именно эта концентрация спирта может эффективно уничтожить бактерии коронавируса нового типа. Кроме того, дезинфицирующие средства с содержанием хлора также эффективны в борьбе с вирусом. В том числе дезинфицирующий раствор 84%. Еще коронавирус боится теплой водой. Если стирать одежду в воде выше 56 градусов в течении получаса, тоже погибнут почти все вирусы.

Также рекомендуется сушить или просушивать одежду в ясный день на открытом воздухе. Солнечные ультрафиолетовые лучи и свежий сухой воздух ускоряют разрушение вирусных клеток.

Коронавирус нового типа быстро распространяется в сухих условиях, но его жизнеспособность ослабевает и постепенно погибает. Во влажных условиях он живет дольше, но скорость распространения сравнительно низка. Согласно последним данным исследования, данный тип вируса сможет существовать вне человеческого организма в оптимальных условиях максимум пять дней.