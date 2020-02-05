Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-05T13:39+0300
https://ria.ru/20200205/1564278317.html
Сколько живет коронавирус нового типа?
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564271300_0:0:2913:1639_1036x0_80_0_0_d046d6d563c4a0bcd258348556619f67.jpg
РИА Новости

Сколько живет коронавирус нового типа?

13:39 05.02.2020
509
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Многих волнует вопрос, как часто нужно стирать одежду, чтобы удалить остатки попавших на нее бактерий? Например, если на свитер предположительно попали бактерии коронавируса нового типа?
На самом деле, продолжительность жизни коронавируса нового типа на шерстяной ткани очень коротка, от нескольких минут до нескольких часов. Шерсть легко впитывает влагу из тела вируса и разрушает его структуру.
По мнению специалистов, коронавирус нового типа практически не передается через шерстяные ткани.
Коронавирус "предпочитает" гладкую и твердую поверхность, включая клавиатуру, кнопки лифта, выключатели ламп, ручки дверей и т. д. Поэтому очень важна дезинфекция этих предметов.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Вчера, 10:49Россия-Китай: Главное
Группа российских эпидемиологов прибыла в Китай
Коронавирус погибает от света ультрафиолетовых ламп и медицинского спирта 75%. Именно эта концентрация спирта может эффективно уничтожить бактерии коронавируса нового типа. Кроме того, дезинфицирующие средства с содержанием хлора также эффективны в борьбе с вирусом. В том числе дезинфицирующий раствор 84%. Еще коронавирус боится теплой водой. Если стирать одежду в воде выше 56 градусов в течении получаса, тоже погибнут почти все вирусы.
Также рекомендуется сушить или просушивать одежду в ясный день на открытом воздухе. Солнечные ультрафиолетовые лучи и свежий сухой воздух ускоряют разрушение вирусных клеток.
Коронавирус нового типа быстро распространяется в сухих условиях, но его жизнеспособность ослабевает и постепенно погибает. Во влажных условиях он живет дольше, но скорость распространения сравнительно низка. Согласно последним данным исследования, данный тип вируса сможет существовать вне человеческого организма в оптимальных условиях максимум пять дней.
Для защиты от вирусов обязательно носить защитную маску, воздерживаться от рукопожатий с другими людьми и часто мыть руки. Во время кашля прикрывать рот руками или платком, чтобы сдержать распространение бактерий на окружающих.
100003
Обсудить 1
Россия-Китай: ГлавноекоронавирусыКитай
Рекомендуем
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Китай мобилизовал роботов на борьбу с эпидемией коронавируса
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Врач оценил шансы россиян на заражение коронавирусом
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае обнаружили два случая заражения коронавирусом у новорожденных
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае надеются на скорый переломный момент в борьбе с коронавирусом
Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси
Россия готова помогать Китаю в борьбе с коронавирусом, заявил Путин
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Группа российских эпидемиологов прибыла в Китай
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Голикова рассказала о российских экспертах, отправленных в Китай
Бали. Аэропорт города Денпасар
Тысячи туристов из Китая застряли на Бали из-за коронавируса
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Сингапуре коронавирус нашли у шестимесячного ребенка
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
Эвакуированные из Китая россияне были предупреждены о карантине
Автомобиль полиции в Австрии
В Зальцбурге из клиники сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Коронавируса у прибывших из Китая россиян нет, заявила Голикова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния