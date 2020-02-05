В Зальцбурге из клиники сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Сообщается, что 31-летняя австрийка убежала из инфекционного отделения больницы в ночь на среду.

Она поступила в больницу во вторник. Результаты анализа на содержание в ее крови коронавируса должны стать известны во второй половине среды. Причина ее поступка неясна. В настоящий момент австрийская полиция разыскивает беглянку.