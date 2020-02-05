В Зальцбурге из клиники сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы австрийского Зальцбурга, сообщил телеканал OE24.
Сообщается, что 31-летняя австрийка убежала из инфекционного отделения больницы в ночь на среду.
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Она поступила в больницу во вторник. Результаты анализа на содержание в ее крови коронавируса должны стать известны во второй половине среды. Причина ее поступка неясна. В настоящий момент австрийская полиция разыскивает беглянку.