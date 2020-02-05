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Суд не назначил экспертизу девочке, пять лет живущей в медцентре
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РИА Новости

Суд не назначил экспертизу девочке, пять лет живущей в медцентре

13:37 05.02.2020 (обновлено: 13:53 05.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался назначать экспертизу состояния здоровья девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", в рамках иска органов опеки об ограничении прав ее родителей, передает корреспондент РИА Новости.
Назначить судебно-медицинскую экспертизу просили родители девочки, настаивающие на том, что ребенок по состоянию здоровья должен находиться под присмотром врачей.
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"Суд постановил: в удовлетворении ходатайств ответчика отказать", - огласила решение судья Наталья Каржавина.
Также суд отказал родителям в привлечении в качестве третьего лица департамента здравоохранения Москвы.
Представители ответчика просили поставить перед экспертами следующие вопросы: какие исследования нужно провести девочке, чтобы выяснить, имеются ли патологии психологических расстройств, заболеваний слухового и эндокринного аппаратов; в каких реабилитационных мероприятиях нуждается ребенок за пределами ПМЦ; может ли представлять угрозу здоровью или жизни девочки ее нахождение за пределами стационара; имеется ли расхождение в диагнозах ПМЦ.
В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Её выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
Адвокат матери Ольга Лукманова сообщала РИА Новости, что у родителей нет документов о диагнозе на руках, а договор, по ее словам, был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке. Кроме того, как добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, а клиника возвращает деньги обратно. В ПМЦ сообщали, что медицинские документы за весь период лечения девочки в медцентре были переданы матери через ее представителя в феврале 2019 года. Подтверждение получения их в полном объеме от представителя матери есть в медцентре.
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Мать и дитяМоскваПроисшествия
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