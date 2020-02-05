Суд не назначил экспертизу девочке, пять лет живущей в медцентре

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы отказался назначать экспертизу состояния здоровья девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", в рамках иска органов опеки об ограничении прав ее родителей, передает корреспондент РИА Новости.

Назначить судебно-медицинскую экспертизу просили родители девочки, настаивающие на том, что ребенок по состоянию здоровья должен находиться под присмотром врачей.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайств ответчика отказать", - огласила решение судья Наталья Каржавина.

Также суд отказал родителям в привлечении в качестве третьего лица департамента здравоохранения Москвы.

Представители ответчика просили поставить перед экспертами следующие вопросы: какие исследования нужно провести девочке, чтобы выяснить, имеются ли патологии психологических расстройств, заболеваний слухового и эндокринного аппаратов; в каких реабилитационных мероприятиях нуждается ребенок за пределами ПМЦ; может ли представлять угрозу здоровью или жизни девочки ее нахождение за пределами стационара; имеется ли расхождение в диагнозах ПМЦ.

В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Её выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.