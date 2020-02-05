"Сделка века" умрет еще при жизни Трампа, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому урегулированию "сгинет" до того, как умрет американский президент Дональд Трамп

"Американская "сделка века" сгинет до того, как сгинет Трамп", - следует из сообщения, опубликованного в Twitter Хаменеи.

По его словам, США, представив проект, сделали глупость, потому что этот план не приведет к результатам. Кроме того, верховный лидер Ирана назвал "сделку века" подлостью и заявил, что это причинит вред самим США, ведь палестинский вопрос "ожил" и сейчас "весь мир" обсуждает этот вопрос, "осуждая США".

Хаменеи также призвал противодействовать "сделке века" и назвал "предателями" лидеров ряда арабских стран, однако не перечислил их.