"Сделка века" умрет еще при жизни Трампа, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому урегулированию "сгинет" до того, как умрет американский президент Дональд Трамп.
"Американская "сделка века" сгинет до того, как сгинет Трамп", - следует из сообщения, опубликованного в Twitter Хаменеи.
По его словам, США, представив проект, сделали глупость, потому что этот план не приведет к результатам. Кроме того, верховный лидер Ирана назвал "сделку века" подлостью и заявил, что это причинит вред самим США, ведь палестинский вопрос "ожил" и сейчас "весь мир" обсуждает этот вопрос, "осуждая США".
Хаменеи также призвал противодействовать "сделке века" и назвал "предателями" лидеров ряда арабских стран, однако не перечислил их.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.