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В Нижегородской области человек погиб в ДТП с четырьмя грузовиками
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РИА Новости

В Нижегородской области человек погиб в ДТП с четырьмя грузовиками

13:31 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
ДТП произошло в районе поселка Талашманово Володарского района области в среду в 6.35.
"Сообщение о столкновении четырех грузовых автомобилей на трассе М-7 "Волга" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром 5 февраля. В результате ДТП погиб один человек, мужчина, личность устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным регионального управления МВД, водитель Volvo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hino. "В результате автоаварии водитель Volvo погиб, водитель Hino от госпитализации отказался. Кроме того, механические повреждения получили еще два автомобиля", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
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МВД РФМЧС РФНижегородская областьПроисшествия
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