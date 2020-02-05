В Нижегородской области человек погиб в ДТП с четырьмя грузовиками

ДТП произошло в районе поселка Талашманово Володарского района области в среду в 6.35.

"Сообщение о столкновении четырех грузовых автомобилей на трассе М-7 "Волга" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром 5 февраля. В результате ДТП погиб один человек, мужчина, личность устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.