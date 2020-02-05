В МИД подтвердили приверженность России СВПД

"Для обеспечения жизнеспособности СВПД требуется неукоснительное выполнение своих обязательств всеми вовлечёнными сторонами, в том числе "евротройкой". Им нужно резко нарастить усилия в этом направлении", - говорится в комментарии ведомства.

"Россия неизменно привержена выполнению СВПД, твёрдо следует принятым на себя обязательствам. Призываем всех участников отложить в сторону затею с механизмом разрешения споров и сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы начать всё же бороться за сохранение СВПД. "Точка невозврата" пока не пройдена", - подчеркнули в министерстве.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.