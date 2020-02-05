В МИД подтвердили приверженность России СВПД

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия призывает отложить в сторону затею с запуском механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и сосредоточиться на сохранении сделки, заявили в среду в МИД РФ.
"Для обеспечения жизнеспособности СВПД требуется неукоснительное выполнение своих обязательств всеми вовлечёнными сторонами, в том числе "евротройкой". Им нужно резко нарастить усилия в этом направлении", - говорится в комментарии ведомства.
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"Россия неизменно привержена выполнению СВПД, твёрдо следует принятым на себя обязательствам. Призываем всех участников отложить в сторону затею с механизмом разрешения споров и сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы начать всё же бороться за сохранение СВПД. "Точка невозврата" пока не пройдена", - подчеркнули в министерстве.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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