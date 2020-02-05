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Глава скорой помощи Москвы опроверг данные о плохой дезинфекции машин
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РИА Новости

Глава скорой помощи Москвы опроверг данные о плохой дезинфекции машин

13:28 05.02.2020 (обновлено: 14:41 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Информация о том, что машина скорой помощи может стать разносчиком коронавируса или любой другой инфекции из-за невозможности ее продезинфицировать в перерывах между пациентами, не соответствует действительности, машины столичной скорой оснащены всем необходимым, поверхность салона и воздух очищаются после каждого пациента, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения со ссылкой на руководителя станции скорой медицинской помощи Москвы Николая Плавунова.
Ранее на сайте "Царьград ТВ" появилась публикация о том, что скорая помощь может оказаться разносчиком коронавируса или любой другой инфекции в Москве. В качестве причины указываются стандарты работы скорой, при которых одна бригада ездит на несколько вызовов без заезда на подстанцию, и "если на каком-то из них она на этот вирус нарвётся, то все последующие вызовы будет этот вирус разносить по квартирам, ведь возможности вернуться на подстанцию, переодеться, продезинфицировать машину нет".
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"Руководитель станции скорой медицинской помощи Москвы Николай Плавунов выступает с официальным разъяснением. Приведенная в статье информация является ложной, не соответствующей действительности и дестабилизирующей обстановку. Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения инфекции работает в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций при наличии эпидемиологического анамнеза (граждане, прибывшие из неблагоприятных стран и/или лица контактировавшие с заболевшими).
Отмечается, что в настоящий момент на всех бригадах и станции имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: маски различных типов, перчатки, одноразовые очки, одноразовые комбинезоны и дезинфицирующие средства, в том числе для проведения текущей и заключительной дезинфекции. Также отмечается, что дезинфицирующие средства, используемые на бригадах, подходят для быстрой обработки поверхностей (экспозиция до 3 минут).
"После транспортировки каждого пациента вне зависимости от наличия у него признаков инфекционного заболевания проводится дезинфекция поверхностей салона и воздуха с использованием бактерицидных облучателей, которыми оснащены все автомобили скорой помощи. Необходимо отметить, что бактерицидные облучатели позволяют проводить дезинфекцию воздуха в салонах автомобиля даже в присутствии людей, что позволяет их использовать во время эвакуации больных с признаками инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что при транспортировке больных с симптомами вирусной инфекций в инфекционные стационары санитарный автомобиль проходит дополнительно полную санитарную обработку на территории инфекционных больниц.
"На станции имеются 2 специализированные инфекционные бригады с врачами высокой квалификации, позволяющие организовать правильную работу при возникновении каких-либо очагов инфекции. На оснащении станции, в том числе инфекционных бригад, имеются специальные биобоксы, которые могут быть использованы в случаях транспортировки пациентов при подтверждении особо опасных инфекций", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваРоссияОбщество
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