Глава скорой помощи Москвы опроверг данные о плохой дезинфекции машин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Информация о том, что машина скорой помощи может стать разносчиком Информация о том, что машина скорой помощи может стать разносчиком коронавируса или любой другой инфекции из-за невозможности ее продезинфицировать в перерывах между пациентами, не соответствует действительности, машины столичной скорой оснащены всем необходимым, поверхность салона и воздух очищаются после каждого пациента, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения со ссылкой на руководителя станции скорой медицинской помощи Москвы Николая Плавунова.

Ранее на сайте "Царьград ТВ" появилась публикация о том, что скорая помощь может оказаться разносчиком коронавируса или любой другой инфекции в Москве. В качестве причины указываются стандарты работы скорой, при которых одна бригада ездит на несколько вызовов без заезда на подстанцию, и "если на каком-то из них она на этот вирус нарвётся, то все последующие вызовы будет этот вирус разносить по квартирам, ведь возможности вернуться на подстанцию, переодеться, продезинфицировать машину нет".

"Руководитель станции скорой медицинской помощи Москвы Николай Плавунов выступает с официальным разъяснением. Приведенная в статье информация является ложной, не соответствующей действительности и дестабилизирующей обстановку. Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения инфекции работает в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций при наличии эпидемиологического анамнеза (граждане, прибывшие из неблагоприятных стран и/или лица контактировавшие с заболевшими).

Отмечается, что в настоящий момент на всех бригадах и станции имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: маски различных типов, перчатки, одноразовые очки, одноразовые комбинезоны и дезинфицирующие средства, в том числе для проведения текущей и заключительной дезинфекции. Также отмечается, что дезинфицирующие средства, используемые на бригадах, подходят для быстрой обработки поверхностей (экспозиция до 3 минут).

"После транспортировки каждого пациента вне зависимости от наличия у него признаков инфекционного заболевания проводится дезинфекция поверхностей салона и воздуха с использованием бактерицидных облучателей, которыми оснащены все автомобили скорой помощи. Необходимо отметить, что бактерицидные облучатели позволяют проводить дезинфекцию воздуха в салонах автомобиля даже в присутствии людей, что позволяет их использовать во время эвакуации больных с признаками инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при транспортировке больных с симптомами вирусной инфекций в инфекционные стационары санитарный автомобиль проходит дополнительно полную санитарную обработку на территории инфекционных больниц.

"На станции имеются 2 специализированные инфекционные бригады с врачами высокой квалификации, позволяющие организовать правильную работу при возникновении каких-либо очагов инфекции. На оснащении станции, в том числе инфекционных бригад, имеются специальные биобоксы, которые могут быть использованы в случаях транспортировки пациентов при подтверждении особо опасных инфекций", - говорится в сообщении.