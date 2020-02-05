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Врач оценил шансы россиян на заражение коронавирусом
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РИА Новости

Врач оценил шансы россиян на заражение коронавирусом

13:24 05.02.2020
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© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусаСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю, сообщил эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области.
"В России шансы заразиться коронавирусом практически равны нулю. По мнению специалиста, переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди китайцев, так что русским бояться нечего. Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим, три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки – вы достаточно защищены", - приводит слова Фаворова в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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