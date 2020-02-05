Врач оценил шансы россиян на заражение коронавирусом

"В России шансы заразиться коронавирусом практически равны нулю. По мнению специалиста, переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди китайцев, так что русским бояться нечего. Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим, три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки – вы достаточно защищены", - приводит слова Фаворова в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.