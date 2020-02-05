Охранник Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета пистолет, пишут СМИ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Один из пассажиров самолета авиакомпании British Airways обнаружил в туалете воздушного судна заряженное оружие, которое оставил там охранник бывшего премьер-министра Великобритании Один из пассажиров самолета авиакомпании British Airways обнаружил в туалете воздушного судна заряженное оружие, которое оставил там охранник бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона , сообщает таблоид Sun со ссылкой на человека, присутствовавшего на борту.

Инцидент произошел в понедельник в самолете, следовавшем из Нью-Йорка в Лондон. По данным издания, бывший премьер Британии с супругой Самантой, предположительно, летал в Нью-Йорк на выходные. Сообщается, что еще до вылета воздушного судна капитан сообщил пассажирам, что отправление самолета задерживается из-за "инцидента с пассажиром".

"Мы ждали вылета, когда какой-то парень начал показывать на своем телефоне фотографии оружия и двух паспортов – один из них был (паспорт) Дэвида Кэмерона – которые, по его словам, он нашел в туалете", - заявил изданию один из пассажиров самолета.

Как сообщает таблоид, нашедший оружие пассажир сразу обратился к экипажу воздушного судна. Еще один источник издания рассказал, что к пассажирам вышел капитан самолета и подтвердил, что на борту "найдено оружие". Он также пояснил, что сотрудникам личной охраны закон разрешает проносить оружие на борт. Почему у охранника был также паспорт Кэмерона, не известно, отмечает газета.