Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T13:19+0300
https://ria.ru/20200205/1564277149.html
Охранник Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета пистолет, пишут СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/93674/09/936740938_0:125:3177:1912_1036x0_80_0_0_c81a4872650a5398bffac8f0f78d829c.jpg
РИА Новости

Охранник Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета пистолет, пишут СМИ

13:19 05.02.2020
755
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Один из пассажиров самолета авиакомпании British Airways обнаружил в туалете воздушного судна заряженное оружие, которое оставил там охранник бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает таблоид Sun со ссылкой на человека, присутствовавшего на борту.
Инцидент произошел в понедельник в самолете, следовавшем из Нью-Йорка в Лондон. По данным издания, бывший премьер Британии с супругой Самантой, предположительно, летал в Нью-Йорк на выходные. Сообщается, что еще до вылета воздушного судна капитан сообщил пассажирам, что отправление самолета задерживается из-за "инцидента с пассажиром".
"Мы ждали вылета, когда какой-то парень начал показывать на своем телефоне фотографии оружия и двух паспортов – один из них был (паспорт) Дэвида Кэмерона – которые, по его словам, он нашел в туалете", - заявил изданию один из пассажиров самолета.
Президент США Джордж Буш во время пресс-конференции в Вашингтоне. 2009 год
4 февраля 2019, 08:00
"Бомбардировка начнется через пять минут". Когда политики говорят лишнее
Как сообщает таблоид, нашедший оружие пассажир сразу обратился к экипажу воздушного судна. Еще один источник издания рассказал, что к пассажирам вышел капитан самолета и подтвердил, что на борту "найдено оружие". Он также пояснил, что сотрудникам личной охраны закон разрешает проносить оружие на борт. Почему у охранника был также паспорт Кэмерона, не известно, отмечает газета.
Как сообщили в авиакомпании, "экипаж справился с инцидентом еще до вылета" воздушного судна. В полиции Лондона, в которой работает охранник Кэмерона, отметили, что "причастный полицейский отстранен от исполнения оперативных обязанностей".
Кот Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания
29 июля 2019, 13:48Акценты
Котопес с Даунинг-стрит. Кто больше всех недоволен ДжонсономНа Даунинг-стрит, в резиденции британских премьеров живет кот Ларри. Он пережил там уже не одного лидера правительства. Правда, новый премьер-министр может подпортить жизнь главному мышелову.
2202000
Обсудить 0
Дэвид КэмеронМоскваНью-Йорк (штат)ЛондонВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
В России появилась первая отечественная жидкость для защиты самолетов
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Дальневосточный леопард
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
В Госдуме назвали жест Пелоси в адрес Трампа бессилием демократов
Вид на Казань
В Казани зоопарк убрал со стенда с животными фото темнокожего человека
Тамара Плетнева
Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае обнаружили два случая заражения коронавирусом у новорожденных
Автомобиль полиции в Австрии
В Зальцбурге из клиники сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Бриллиант
В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году
Логотип компании Google
Google признала массовую утечку данных пользователей
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния