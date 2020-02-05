В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 121 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 155 человек (женщин – 47, детей – 79), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 966 человек (женщин – 290, детей – 493)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России