В Подмосковье начались межведомственные учения по коронавирусу

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Крупномасштабные двухдневные межведомственные учения по борьбе с Крупномасштабные двухдневные межведомственные учения по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием специалистов ряда силовых структур начались в среду на специальном полигоне в подмосковном Ногинске , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В рамках реализации утвержденного 3 февраля национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 5 по 6 февраля на территории полигона в Ногинске проходят межведомственные учения с отработкой групповых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Россия располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации с новым коронавирусом. Для их доставки из резерва в район возможного ЧП имеются все необходимые транспортные средства. На случай возможного осложнения ситуации с новым коронавирусом на территории страны в готовность к реагированию приведена группировка сил и средств подразделений РХБ защиты общей численностью 438 человек и более 170 единиц техники.