С площади у парламента Абхазии убрали палатки активистов

Во вторник утром инициаторы принятия антикоррупционного закона установили пять палаток у парламента Абхазии. Изначально милиция разрешила им находиться у стен законодательного органа. Один из активистов Джансух Адлейба заявил, что не покинет площадь, пока депутаты не примут закон. Депутат парламента Астамур Логуа попытался отговорить его от продолжения акции, аргументировав это тем, что проект закона будет рассмотрен в четверг. Большинство сторонников Адлейбы - инициаторы антикоррупционного закона - также пытались убедить его покинуть площадь. Позже к Адлейбе с этой же просьбой вышли и.о. президента Абхазии Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия и другие депутаты. Но активист отказался покидать площадь и убирать палатки. Он считает, что это не даст положительного результата.