С площади у парламента Абхазии убрали палатки активистов

СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии убрали с площади у парламента палатки, которые установили инициаторы принятия антикоррупционного закона, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром инициаторы принятия антикоррупционного закона установили пять палаток у парламента Абхазии. Изначально милиция разрешила им находиться у стен законодательного органа. Один из активистов Джансух Адлейба заявил, что не покинет площадь, пока депутаты не примут закон. Депутат парламента Астамур Логуа попытался отговорить его от продолжения акции, аргументировав это тем, что проект закона будет рассмотрен в четверг. Большинство сторонников Адлейбы - инициаторы антикоррупционного закона - также пытались убедить его покинуть площадь. Позже к Адлейбе с этой же просьбой вышли и.о. президента Абхазии Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия и другие депутаты. Но активист отказался покидать площадь и убирать палатки. Он считает, что это не даст положительного результата.
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В данный момент у парламента находятся несколько сторонников принятия антикоррупционного закона. Обстановка спокойная. Пресс-служба МВД Абхазии пока не комментирует происходящее.
Инициативная группа с 2012 года пытается заставить парламент Абхазии ратифицировать статью 20 Конвенции ООН "О противодействии коррупции", а также принять закон о введении для чиновников уголовной ответственности за незаконное обогащение. В 2019 году парламент обсудил и принял во втором чтении проект закона о декларировании доходов, расходов и имущества чиновников.