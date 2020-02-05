Американский дирижер назвал Крым "замечательной частью мира"

"Крым - это замечательная часть мира для меня. Я чувствую себя в Крыму, как с родными людьми. Мы должна стоять выше того, если будут вводить санкции к человеку, который несет музыку и высокую культуру. Для меня это миссия. Крым привлекает своей красотой", - сказал Тигранян журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".