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Культура
2020-02-05T13:03+0300
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Американский дирижер назвал Крым "замечательной частью мира"
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РИА Новости

Американский дирижер назвал Крым "замечательной частью мира"

13:03 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Американский дирижер и художественный руководитель оркестра "Камерата Армония" (Германия) Арман Тигранян заявил, что Крым является "замечательной частью мира", где он чувствует себя, "как с родными людьми".

"Крым - это замечательная часть мира для меня. Я чувствую себя в Крыму, как с родными людьми. Мы должна стоять выше того, если будут вводить санкции к человеку, который несет музыку и высокую культуру. Для меня это миссия. Крым привлекает своей красотой", - сказал Тигранян журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Тигранян прибыл в Крым, чтобы дать два концерта. Один из них пройдет в Симферополе, второй в Феодосии. Концерты посвятят 250-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Тигранян выступит совместно с камерным оркестром Крымской государственной филармонии.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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