Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей

КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Жительница Калининграда позвонила в центр обработки вызовов экстренных оперативных служб 112 и попросила забрать у нее несовершеннолетних детей, сообщили в центре обработки вызовов.
"В центр поступил вызов от молодой женщины, которая сказала, что находится в тяжелой жизненной ситуации, морально истощена и хочет нанести себе повреждения, при этом просит забрать ее несовершеннолетних детей", - сообщили в центре.
Получив от заявителя всю информацию, оператор направил сведения в соответствующие экстренные оперативные службы. К работе подключилась и психолог, которой удалось удержать женщину на связи до момента прибытия скорой помощи, сообщили в службе.
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