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Туризм
2020-02-05T13:42+0300
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Тысячи туристов из Китая застряли на Бали из-за коронавируса
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РИА Новости

Тысячи туристов из Китая застряли на Бали из-за коронавируса

13:42 05.02.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Примерно пять тысяч китайских путешественников не могут вылететь с острова Бали после того, как Индонезия запретила прямые рейсы на материковый Китай и из него, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает Bloomberg.
Большинство гостей путешествовали по краткосрочным туристическим визам, и запрет на полеты застиг их врасплох. Власти Индонезии заявили, что продлят документы на один месяц.
Страна также временно прекратила выдачу виз по прибытии гражданам Китая.
После вспышки коронавируса путешественники из КНР находятся в затруднительном положении, так как ограничения на полеты действуют во многих странах.
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