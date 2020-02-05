В Гонконге будут помещать в карантин прибывающих с материкового Китая

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава администрации Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что все, кто прибывает в город из материкового Китая, будут помещаться на обязательный двухнедельный карантин, сообщает издание South China Morning Post.

По ее словам, новые меры вступят в силу в субботу и будут применяться ко всем прибывающим вне зависимости от гражданства. Кроме того, Лэм объявила о временном прекращении работы миграционных служб на двух морских терминалах, принимающих круизные лайнеры, включая крупнейший морской вокзал Гонконга - терминал Кайтак.

Глава администрации также сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 21. Ранее сообщалось о 18 заболевших и одном летальном случае.