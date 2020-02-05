В Гонконге будут помещать в карантин прибывающих с материкового Китая

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что все, кто прибывает в город из материкового Китая, будут помещаться на обязательный двухнедельный карантин, сообщает издание South China Morning Post.
По ее словам, новые меры вступят в силу в субботу и будут применяться ко всем прибывающим вне зависимости от гражданства. Кроме того, Лэм объявила о временном прекращении работы миграционных служб на двух морских терминалах, принимающих круизные лайнеры, включая крупнейший морской вокзал Гонконга - терминал Кайтак.
Глава администрации также сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 21. Ранее сообщалось о 18 заболевших и одном летальном случае.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.