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Тюменский штаб рассказал о санатории, где организован карантин
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РИА Новости

Тюменский штаб рассказал о санатории, где организован карантин

12:54 05.02.2020 (обновлено: 14:40 05.02.2020)
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Санаторий под Тюменью, куда доставят эвакуированных из Китая людей, не является туберкулезной больницей, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Первый самолет из Китая с гражданами России в среду приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени.
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"В ряде СМИ распространяется недостоверная информация об обстоятельствах эвакуации российских граждан из китайской провинции Ухань… Санаторий "Градостроитель", где прибывшие рейсом из Уханя будут находиться на карантине, никогда не был туберкулезной больницей. В обычное время в центре, среди прочих граждан, курортное лечение и реабилитацию проходят люди, у которых нет острых проявлений болезни, бациллы не выделяются в окружающую среду и они не представляют опасности для других людей", - говорится в сообщении штаба.
Также подчеркивается, что на борту самолета Минобороны в Тюмень прибыли не китайские туристы, а россияне и граждане стран СНГ - все они здоровы.
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Студентка вуза, у которой ранее был впервые в РФ диагностирован коронавирус, является гражданкой Китая, а не РФ, также отмечает штаб. Она до сих пор находится в боксированном отделении инфекционной больницы в Тюмени, ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью остальных горожан она не несет, говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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