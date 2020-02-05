Тюменский штаб рассказал о санатории, где организован карантин

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Санаторий под Санаторий под Тюменью , куда доставят эвакуированных из Китая людей, не является туберкулезной больницей, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Первый самолет из Китая с гражданами России в среду приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени.

"В ряде СМИ распространяется недостоверная информация об обстоятельствах эвакуации российских граждан из китайской провинции Ухань… Санаторий "Градостроитель", где прибывшие рейсом из Уханя будут находиться на карантине, никогда не был туберкулезной больницей. В обычное время в центре, среди прочих граждан, курортное лечение и реабилитацию проходят люди, у которых нет острых проявлений болезни, бациллы не выделяются в окружающую среду и они не представляют опасности для других людей", - говорится в сообщении штаба.

Также подчеркивается, что на борту самолета Минобороны в Тюмень прибыли не китайские туристы, а россияне и граждане стран СНГ - все они здоровы.

Студентка вуза, у которой ранее был впервые в РФ диагностирован коронавирус, является гражданкой Китая, а не РФ, также отмечает штаб. Она до сих пор находится в боксированном отделении инфекционной больницы в Тюмени, ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью остальных горожан она не несет, говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.