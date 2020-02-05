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Религия и мировоззрение
2020-02-05T12:52+0300
https://ria.ru/20200205/1564275560.html
Российские мусульмане рассказали в Хорватии о противодействии розни
https://cdn22.img.ria.ru/images/155731/18/1557311819_0:196:3292:2048_1036x0_80_0_0_c5c2cfa910c74fd1c885326ab290fe2c.jpg
РИА Новости

Российские мусульмане рассказали в Хорватии о противодействии розни

12:52 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские мусульмане рассказали на международной конференции в Загребе о способах противодействия межнациональной и межрелигиозной розни.
В Хорватии проходит международная конференция "Человеческое братство во имя укрепления безопасности и мира". ее организаторами выступила местная мусульманская община и Всемирная исламская лига. В работе конференции в Хорватии принимают участие первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов, глава Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур хазрат Биргалин, а также руководитель международного департамента СМР и Духовного управления мусульман РФ Ильдар Галеев.
"В своем выступлении на конференции я подчеркнул, что ряд богословских деклараций, принятых в исламском мире, вносят свой вклад в дело укрепления межкультурного и межрелигиозного диалога", - сказал РИА Новости Аббясов.
По словам религиозного деятеля, на форуме была отдельно обсуждалась Социальная доктрина мусульман России. Этот документ участники форума назвали "отражением российского опыта добрососедства между конфессиями".
"В этом документе четко прописаны механизмы для большей интеграции мусульман и усилению их созидательного потенциала в российском обществе. Одним из способов противостояния межрелигиозной и межнациональной розни в обществе остается образование и просвещение. Именно поэтому мусульманами России была принята Социальная доктрина, которая во многом декларирует незыблемые ценности мирного сосущестования, толерантности и взаимоуважения, которые заложены в исламе", - сказал Аббясов.
Он также отметил, что духовные управления под эгидой главы СМР муфтия Равиля Гайнутдина реализуют программы и проекты, нацеленные на популяризацию подобных важных документов в исламском сообществе России.
В работе конференции в Хорватии также принимают участие глава Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур хазрат Биргалин и руководитель международного департамента СМР и Духовного управления мусульман РФ Ильдар Галеев.
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Религия и мировоззрениеРеспублика БашкортостанНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРИА НовостиРавиль ГайнутдинХорватия
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