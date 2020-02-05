Закупщик прогнозирует дефицит медицинских масок в российских аптеках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Заказы на поставку медицинских масок российские заводы не берут с конца января, а первые отгрузки на новые заказы планируются на март-апрель этого года, сообщили в торговом доме ООО "Парамедикум", занимающемся закупками медицинских изделий и оборудования.

Ранее в Российской ассоциации аптечных сетей заявили, что дефицита медицинских масок в целом в России нет, возможны лишь временные недостатки в отдельных аптеках.

"Двадцать седьмого января мы продали все медицинские маски, которые были свободны для заказа, доступны на складах и даже выставочные образцы - это около 100 тысяч изделий. С этого момента заказы на поставку мы не принимаем, так как мощности всех российских заводов по производству медицинских масок загружены на 100 процентов", - рассказали РИА Новости в отделе продаж торгового дома "Парамедикум".

По словам собеседника агентства, с этого дня они ежедневно обрабатывают шквал звонков по поводу закупок масок, но могут предложить лишь даты отгрузки с российских заводов в конце марта – начале апреля.

"Эти даты никого не устраивают, всем нужны маски сейчас, но предложений на рынке нет, ни по 78 копеек за изделие, как было ранее, ни по 5-10 рублей за штуку как в последнюю закупку. В основном звонят из Китая, им нужны многомиллионные партии и в короткие сроки. Последний звонок был о заказе в 5 миллиардов масок", - сообщили в торговом доме.

Также закупщик предполагает возможный дефицит этих медицинских масок в российских аптеках в связи со сложившейся на рынке ситуацией из-за повышенного спроса на изделия после вспышки коронавируса.

"Сейчас запас масок в аптеках есть, но проводить новые закупки в сложившихся условиях нереально. Допустим, нужно будет работать по госконтракту, когда одна маска стоила 70-78 копеек, а сейчас ее цена от 3 рублей минимум, плюс отложенные отгрузки на заводах. Возможно, в Минпромторге как-то отрегулируют эту ситуацию", - заметили в "Парамедикуме".