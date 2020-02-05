Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T12:50+0300
https://ria.ru/20200205/1564275455.html
Путин примет верительные грамоты у 23 послов иностранных государств
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564244640_0:96:2048:1248_1036x0_80_0_0_ee5d2f40355342f3b1091a2e21192f82.jpg
РИА Новости

Путин примет верительные грамоты у 23 послов иностранных государств

12:50 05.02.2020
337
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду обратится к главам зарубежных дипмиссий с выступлением, в котором даст оценку основных подходов России по внешним делам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин в среду примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
"Традиционно в ходе церемонии президент обращается к главам дипмиссий с выступлением, в котором дает оценку основных подходов России по внешним делам", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин
29 октября 2019, 16:20
Эксперты объяснили повышение рейтинга Путина внешней политикой
420001
Обсудить 0
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Работа над поправками в Конституцию не закончена, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот
Президент США Дональд Трамп
Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой предложил жестко реагировать на разрушение памятников ВОВ
Президент США Дональд Трамп
Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
Конституция Российской Федерации
В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
Украина не будет восстанавливать водоснабжение в Крым
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Новый глава Минкомсвязи планирует точечные изменения в министерстве
Президент США Дональд Трамп
Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
Режиссер Борис Луценко
Умер белорусский режиссер Борис Луценко
Президент РФ Владимир Путин
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Президент РФ Владимир Путин
Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву
Клавиатура компьютера
Роскомнадзор отозвал иск об ограничении доступа к ресурсу Mailbox.org
Сотрудник полиции в суде
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму вменяют новый эпизод
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния