Путин примет верительные грамоты у 23 послов иностранных государств

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду обратится к главам зарубежных дипмиссий с выступлением, в котором даст оценку основных подходов России по внешним делам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин в среду примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
"Традиционно в ходе церемонии президент обращается к главам дипмиссий с выступлением, в котором дает оценку основных подходов России по внешним делам", - сказал Песков журналистам.
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