Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Идлиб – 8, Хама – 6. Турецкой частью представительства зафиксированы 15 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – 4", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России