"Прибытие поезда" можно посмотреть в высоком качестве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Самый первый фильм в истории продолжительностью всего 48 секунд оцифровали в высоком качестве, добавили звук и выложили на YouTube.

Студия Denys Sexy IT (пользователь Денис Ширяев) увеличила разрешение старейшей черно-белой короткометражки. Сначала было использовано приложение A.I.Gigapixel, которое при помощи искусственного интеллекта повышает качество изображения, а затем алгоритм DAIN, увеличивающий частоту кадров.

Ниже — оригинальный видеоряд братьев Люмьер.

Новый ролик за сутки набрал более 700 тысяч просмотров.