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Культура
2020-02-05T13:57+0300
https://ria.ru/20200205/1564275248.html
"Прибытие поезда" можно посмотреть в высоком качестве
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564275127_168:0:3396:1816_1036x0_80_0_0_e7e58025f30262798a5c966c58664e22.jpg
РИА Новости

"Прибытие поезда" можно посмотреть в высоком качестве

13:57 05.02.2020
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Самый первый фильм в истории продолжительностью всего 48 секунд оцифровали в высоком качестве, добавили звук и выложили на YouTube.
Студия Denys Sexy IT (пользователь Денис Ширяев) увеличила разрешение старейшей черно-белой короткометражки. Сначала было использовано приложение A.I.Gigapixel, которое при помощи искусственного интеллекта повышает качество изображения, а затем алгоритм DAIN, увеличивающий частоту кадров.
Ниже — оригинальный видеоряд братьев Люмьер.
Новый ролик за сутки набрал более 700 тысяч просмотров.
"Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" (фр. L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat) — немая документальная короткометражная работа 1896 года, один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.
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