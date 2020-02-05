В Казани зоопарк убрал со стенда с животными фото темнокожего человека

КАЗАНЬ, 5 фев — РИА Новости. Казанский зоопарк "Река Замбези", разместивший на стенде с африканскими животными фото темнокожего человека, исправил ситуацию, рассказал РИА Новости представитель зоопарка.

Накануне в соцсетях появилось видео из зоопарка, автор которого показал стенд "Взгляд Африки". На стенде с десяток картинок с разными глазами, по которым предлагается определить, какому животному они принадлежат. Наряду с жирафом, змеей, попугаем и львом за одной из картинок оказалось изображение темнокожего человека. Пользователи соцсетей активно обсуждают ролик, большинство из них считают стенд расистским.

По словам представителя зоопарка, сегодня утром это фото убрали. Он также уточнил, что идея стенда "Взгляд Африки", предназначенного прежде всего для детей, — изобразить многообразие живой природы Африканского континента, а человек — ее неотъемлемая часть.