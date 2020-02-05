Работа над поправками в Конституцию не закончена, заявил Песков

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работа над поправками в Конституцию РФ еще не закончена, изменения аккумулируются, по отдельности спрашивать о позиции Кремля по поводу тех или иных предложений нет смысла, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее рабочая группа предложила закрепить процедуру, по которой президент получит право назначать генпрокурора после консультации с Советом Федерации.
"Пока аккумулируются изменения. И по отдельности спрашивать о позиции Кремля, о поддержке Кремля, наверное, нет смысла. Работа не закончена, работа продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле такое предложение.