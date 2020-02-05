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Работа над поправками в Конституцию не закончена, заявил Песков
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РИА Новости

Работа над поправками в Конституцию не закончена, заявил Песков

12:46 05.02.2020 (обновлено: 12:47 05.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСолдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работа над поправками в Конституцию РФ еще не закончена, изменения аккумулируются, по отдельности спрашивать о позиции Кремля по поводу тех или иных предложений нет смысла, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее рабочая группа предложила закрепить процедуру, по которой президент получит право назначать генпрокурора после консультации с Советом Федерации.
"Пока аккумулируются изменения. И по отдельности спрашивать о позиции Кремля, о поддержке Кремля, наверное, нет смысла. Работа не закончена, работа продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле такое предложение.
Президент РФ Владимир Путин
4 февраля, 12:08
Песков не исключил встречу Путина с рабочей группой по Конституции
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Конституция РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
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