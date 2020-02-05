Работа над поправками в Конституцию не закончена, заявил Песков

Ранее рабочая группа предложила закрепить процедуру, по которой президент получит право назначать генпрокурора после консультации с Советом Федерации.

"Пока аккумулируются изменения. И по отдельности спрашивать о позиции Кремля, о поддержке Кремля, наверное, нет смысла. Работа не закончена, работа продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле такое предложение.