В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, для чего необходимы поправки в конституцию в части формирования Госсовета.
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