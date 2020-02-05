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В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
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РИА Новости

В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

12:46 05.02.2020
13859
© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, для чего необходимы поправки в конституцию в части формирования Госсовета.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
23100111208
Обсудить 27
Конституция РФГосударственный совет РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Сначала пусть объяснит почему за 30 лет они не смогли сделать, чтобы политическая система отвечала требованиям Конституции!
5 февраля, 13:38
Костя Пупкин
9650003
Хотелось бы подробнее узнать о Госсовете, а не в стиле Пескова ((( Если это станет высшим органом управления, то простой опрос тут не катит, только референдум, т.к. меняется структура власти,
5 февраля, 14:06
Случайный Прохожий
4911001
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