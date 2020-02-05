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Религия и мировоззрение
2020-02-05T12:45+0300
https://ria.ru/20200205/1564275103.html
В музее рассказали о реставрации Успенского собора Кремля
https://cdn25.img.ria.ru/images/156339/59/1563395936_0:4:640:364_1036x0_80_0_0_c155fb5c9c8876f67f55618135792960.jpg
РИА Новости

В музее рассказали о реставрации Успенского собора Кремля

12:45 05.02.2020
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© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляУспенский собор Московского Кремля
Успенский собор Московского Кремля
© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Реставрация Успенского собора Московского Кремля, рассчитанная до 2023 года, поделена на шесть этапов, на данный момент проходит второй этап работ — реставрация живописи в северной части основного пространства храма, рассказала на пресс-конференции в среду гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
В мае 2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве между президентом "Транснефти" Николаем Токаревым и генеральным директором "Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Еленой Гагариной. Приоритетным направлением сотрудничества стало восстановление и реставрация Успенского Собора Московского Кремля, в ходе которых должны быть проведены научно-исследовательские работы, а также выполнена комплексная реставрация строительных конструкций собора. В 2015-2016 годах при поддержке компании была проведена реставрация росписи трех люнетов восточного фасада над апсидами Успенского собора, выявившая необходимость комплексной реставрации. Работы были запланированы до 2023 года.
"Реставрация направлена, прежде всего, на поддержание сохранности и бережный уход за стенами, поэтому комплекс мероприятий, которые мы сейчас проводим, правильнее было бы описать как консервацию... Все пространство собора разделено на части, которые закрывают шесть этапов реставрационных работ. Сейчас мы находимся на втором этапе — реставрируем живопись северной части основного пространства собора... Одновременно над реставрацией фресок трудятся около 40 реставраторов", — рассказала Гагарина.
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По ее словам, в 2018 году в соборе проводились работы по реставрации конструкции крыши, сводов, кровли и чердачного пространства, где были обнаружены протечки. Они практически завершены. "Нам удалось нормализовать микроклимат и сейчас мы приступили к полноценной реставрации фресок", — добавила гендиректор.
Успенский собор Московского Кремля (период строительства - 1475-1479 годы, архитектор - Аристотель Фиорованти) в течение столетий является главным (кафедральным) храмом России. С конца ХV века в Успенском соборе возводились на великое княжение, а затем и на царство русские государи, проводилась интронизация митрополитов и патриархов. После кончины митрополита Петра (первого митрополита русской церкви) собор стал местом упокоения русских митрополитов и патриархов. Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились в 1974-1976 годах (к 500-летнем юбилею). В 2008 году были проведены комплексные инженерно-геодезические и технологические обследования собора, которые выявили потребность в масштабной реставрации.
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Религия и мировоззрениерелигия
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