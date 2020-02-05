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В Кремле не следят за ситуацией с каналом "Футляр от виолончели"
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РИА Новости

В Кремле не следят за ситуацией с каналом "Футляр от виолончели"

12:43 05.02.2020
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© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© РИА Новости
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Telegram-канал "Футляр от виолончели" перестал обновляться и что его авторов допросили сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, а сим-карту, к которой был привязан канал, изъяли.
"Нет, это не является предметом интереса для Кремля, и в Кремле не следят за этим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели".
"Футляр от виолончели" называют одним из самых популярных анонимных Telegram-каналов, который публикует компромат на российских чиновников, у канала более 400 тысяч подписчиков.
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Telegram (приложение)ФСБ РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
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