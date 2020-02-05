В Кремле не следят за ситуацией с каналом "Футляр от виолончели"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ , сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Telegram-канал "Футляр от виолончели" перестал обновляться и что его авторов допросили сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, а сим-карту, к которой был привязан канал, изъяли.

"Нет, это не является предметом интереса для Кремля, и в Кремле не следят за этим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели".