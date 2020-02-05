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В Пекине запретили проведение мероприятий с массовыми застольями
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РИА Новости

В Пекине запретили проведение мероприятий с массовыми застольями

12:40 05.02.2020 (обновлено: 13:41 05.02.2020)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники службы безопасности в Пекине
Сотрудники службы безопасности в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники службы безопасности в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Власти Пекина запретили до неопределенного времени организовывать групповые застолья, банкеты, мероприятия с привлечением служб общественного питания, говорится в распространенном в среду уведомлении комитета по здравоохранению китайской столицы.
"В рамках усиления мер по профилактике и контролю над распространением нового типа коронавируса, службам общественного питания и отдельным лицам запрещается организация всех мероприятий с групповыми застольями. Службы общественного питания должны незамедлительно связаться с организациями или индивидуальными лицами, которые заблаговременно заказывали соответствующие услуги, и оповестить их об отмене или переносе", - говорится в уведомлении.
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Те же, кто занимается организацией и проведением праздничных банкетов, вечеринок, и других мероприятий за городом, также должны все отменить на период, пока действуют соответствующие меры профилактики распространения заболевания.
По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в Пекине достигло 253 человек, из которых один человек скончался, 24 выписаны из больниц. Только за последние сутки в городе выявили 25 новых случаев заражения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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