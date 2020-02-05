В России появилась первая отечественная жидкость для защиты самолетов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Первая полностью отечественная противообледенительная жидкость для самолетов появилась в Первая полностью отечественная противообледенительная жидкость для самолетов появилась в РФ , в аэропортах уже приступили к ее использованию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАО "РХЗ "Нордикс" со ссылкой на замгендиректора компании Сергея Попова.

"Первая линейка авиационных противообледенительных жидкостей (ПОЖ) типа 1, 2 и 4 российского производителя ЗАО "РХЗ "Нордикс" - "Дефрост", полностью сертифицированная к использованию в России и в мире, будет представлена сегодня на профильном форуме гражданской авиации НАИС 2020. До недавнего времени эта стратегически важная продукция, без которой ни один самолет в России зимой не может взлететь, производилась исключительно по иностранной технологии. Таким образом, осуществлена еще одна задача по импортозамещению", - сказал Попов.

"В отличие от существующих блендинговых производств в России, которые производят ПОЖ путем смешения импортного концентрата с этиленгликолем под торговыми марками иностранных компаний, "Дефрост" прошел международную сертификацию отечественной технологии производства ПОЖ. Мы создали замкнутую экосистему по защите воздушных судов от обледенения", - отметил он.

По его словам, ПОЖи "Нордикса" более безопасны для человека и окружающей среды. Кроме того, компания организует систему сбора уже использованных жидкостей с дальнейшей их очисткой и переработкой для повторного применения. "Для этого мы создали предприятие "Экопорт "Воскресенск", получили лицензию на сбор, транспортировку, хранение и утилизацию отходов ПОЖ и построили завод по переработке использованных ПОЖ. Таким образом, мы предлагаем рынку готовое решение по сокращению попадания отходов ПОЖ в окружающую среду и снижению стоимости противообледенительной обработки для авиакомпаний", - сказал Попов.

Он добавил, что в 2010 году, когда из-за чрезвычайно сложных погодных условий в московских аэропортах закончилась противообледенительная жидкость, что стало причиной массовых задержек и отмен рейсов, Владимир Путин , тогда премьер-министр правительства России, поручил Минпромторгу проработать вопрос производства современных ПОЖей в России. На выполнение задачи по импортозамещению, за которую взялся исследовательский центр компании ЗАО "РХЗ "Нордикс", ушло десять лет, шесть из которых только на преодоление международных сертификационных барьеров.