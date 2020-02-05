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Индийские Су-30МКИ получат ракету против "летающих радаров"
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РИА Новости

Индийские Су-30МКИ получат ракету против "летающих радаров"

12:36 05.02.2020 (обновлено: 12:42 05.02.2020)
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© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ . Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев – РИА Новости. Истребители Су-30МКИ ВВС Индии через два года получат новую ракету против самолётов радиолокационного обнаружения, заявил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Aerospace Правин Патхак.
По его словам, BrahMos Aerospace проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракете "воздух-воздух", предназначенной для борьбы с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS.
"Мы думаем, что она будет готова через два года. Планируется, что первыми их получат на вооружение истребители Су-30МКИ ВВС Индии", - сказал Патхак на выставке вооружений DefExpo India-2020
Совместное предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Компания производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
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Су-30МКИBrahMos AerospaceБрамосИндияВ мире
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