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Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом, заявил Песков
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РИА Новости

Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом, заявил Песков

12:34 05.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайВ мире
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