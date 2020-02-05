Украина выделила средства на погашение долгов по зарплате шахтерам

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Украинское правительство выделило 163 миллиона гривен (6,5 миллиона долларов) на погашение задолженности по заработной плате шахтерам, сообщило в среду министерство энергетики и защиты окружающей среды Украинское правительство выделило 163 миллиона гривен (6,5 миллиона долларов) на погашение задолженности по заработной плате шахтерам, сообщило в среду министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил необходимости решить ситуацию с задолженностью по зарплате шахтерам в ближайшее время. Кроме того, он обязал правительство подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт.

"Правительство выплатило 163 миллионов гривен (6,5 миллиона долларов по текущему курсу НБУ – ред.) на зарплату шахтерам", - сообщило министерство на своей странице в Facebook

Отмечается, что государственная казначейская служба Украины в среду перечислила средства, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. Деньги будут перечислены госпредприятиям "Шахта им. М.С. Сургая", "Шахтоуправление", "Южнодонбасское No1", "Мирноградуголь", "Селидовуголь", "Торецкуголь", "Первомайскуголь", "Лисичанскуголь ", "Львовуголь", "Волыньуголь".

В ведомстве напомнили, что на 2020 год предусмотрено 1,9 миллиарда гривен (789,7 миллиона долларов) на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней работникам угольной сферы. "Горняки получат деньги в ближайшее время", - уточнили в министерстве.