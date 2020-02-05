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Туризм
2020-02-05T12:43+0300
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В январе 2020 года россияне стали чаще летать в Анталью
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РИА Новости

В январе 2020 года россияне стали чаще летать в Анталью

12:40 05.02.2020 (обновлено: 12:43 05.02.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфАнталья
Анталья
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В январе 2020 года российский турпоток в Анталью в годовом выражении вырос на 53 процента, сообщает АТОР.
По данным властей провинции, в первый месяц курортный регион посетили более 186 тысяч зарубежных гостей, что на 30 процентов превысило показатель января 2019 года.
Из них 57 тысяч туристов прибыли из нашей страны. Россиян на курорте оказалось на 42 процента больше, чем гостей из Германии (второй въездной рынок).
В первую пятерку стран по посещению Турции также вошли Израиль, Польша и Великобритания.
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