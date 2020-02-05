Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины "сделку века"

ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные разговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания о предложенной США "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщил иранский МИД.
Разговор с Аббасом состоялся во вторник, в ходе него стороны отвергли предложенный США план, подчеркнув необходимость "сплотить исламский мир для поддержки Палестины".
В беседе с лидером ХАМАС Зариф заявил, что поддерживает борьбу палестинцев.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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