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Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины "сделку века"
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РИА Новости

Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины "сделку века"

12:31 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные разговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания о предложенной США "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщил иранский МИД.
Разговор с Аббасом состоялся во вторник, в ходе него стороны отвергли предложенный США план, подчеркнув необходимость "сплотить исламский мир для поддержки Палестины".
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В беседе с лидером ХАМАС Зариф заявил, что поддерживает борьбу палестинцев.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
3 февраля, 20:34
Богданов обсудил с послом Турции Сирию, Ливию и "сделку века"
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМахмуд АббасПалестинаИранСШАИзраильВ мире
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