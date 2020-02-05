Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T22:34+0300
https://ria.ru/20200205/1564274266.html
В Госдуме назвали жест Пелоси в адрес Трампа бессилием демократов
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564269465_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_fee4666c21518c0ddad2e67705c16824.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали жест Пелоси в адрес Трампа бессилием демократов

12:31 05.02.2020 (обновлено: 22:34 05.02.2020)
25952
© REUTERS / Jonathan ErnstСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Демонстративный жест спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси можно расценивать как досаду и бессилие демократов от невозможности провести импичмент президента Дональда Трампа, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Трамп в среду выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране, которое было ориентировано на грядущие президентские выборы. Глава государства не пожал руку спикеру нижней палаты демократу Нэнси Пелоси, а она после завершения выступления президента демонстративно порвала листы с текстом его речи и бросила их на свой стол. Позже, комментируя произошедшее, она назвала речь Трампа "дрянной".

"Демонстративно негативное отношение к президенту США со стороны оппонентов-демократов говорит о намерении политических противников главы Белого Дома сделать все, чтобы не допустить переизбрания Трампа на новый срок. Сделанный явно на камеру жест спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с разрыванием бумаг, которые СМИ считают текстом доклада Трампа, пожалуй, можно расценивать как некую досаду и бессилие демократов сместить нынешнего президента до истечения срока его полномочий", — сказал Железняк РИА Новости.

"При этом очевидно, что голосование по импичменту президента в сенате обречено на провал", — отметил парламентарий.
Выступление Трампа в конгрессе прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. В среду в сенате должно пройти итоговое голосование, по результатам которого будет решено, признают ли законодатели президента виновным или нет. Ожидается, что он будет оправдан.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, сообщалось в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Вчера, 11:08
Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию
77663216
Обсудить 10
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСенат СШАГосдума РФСергей ЖелезнякДемократическая партия СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Сенатор Кардин раскритиковал проект "Северный поток — 2"
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах
В Госдуму внесли проект о запрете применения реагентов вне автодорог
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Владимир Санкин
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния