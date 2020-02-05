В Госдуме назвали жест Пелоси в адрес Трампа бессилием демократов

Трамп в среду выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране, которое было ориентировано на грядущие президентские выборы. Глава государства не пожал руку спикеру нижней палаты демократу Нэнси Пелоси, а она после завершения выступления президента демонстративно порвала листы с текстом его речи и бросила их на свой стол. Позже, комментируя произошедшее, она назвала речь Трампа "дрянной".

"Демонстративно негативное отношение к президенту США со стороны оппонентов-демократов говорит о намерении политических противников главы Белого Дома сделать все, чтобы не допустить переизбрания Трампа на новый срок. Сделанный явно на камеру жест спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с разрыванием бумаг, которые СМИ считают текстом доклада Трампа, пожалуй, можно расценивать как некую досаду и бессилие демократов сместить нынешнего президента до истечения срока его полномочий", — сказал Железняк РИА Новости.

Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, сообщалось в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.