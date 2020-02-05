РПЦ: ремарка о Боге в конституции – то, что струсили сделать европейцы

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

© Фото : из личного архива Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внесение упоминания о Боге в Внесение упоминания о Боге в Конституцию России укрепит имидж страны в глазах миллионов людей во всем мире - россияне имеют шанс закрепить в основном законе то, что "струсили сделать европейцы", считают в Московском патриархате

Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".

"Патриарх Кирилл призывает народ и элиты не бояться прямо заявить о своей вере, о своей идентичности, о своих убеждениях и о своих намерениях строить свободное общество на нравственных основаниях. Это не ослабит, а наоборот, укрепит Россию и привлечет к ней уважение миллионов жителей планеты, в разы увеличит символический капитал нашей страны", - заявил первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире телеканала "Россия 1".

По его мнению, сейчас у россиян есть возможность "сделать то, что струсили сделать европейцы, когда писали свою Конституцию ЕС".

В нынешней редакции Конституции, напомнил Щипков, Россия именуется светским государством (статья 14), высшей ценностью которого является человек (статья 2). По его мнению, эти положения фиксируют лишь секулярное мировоззрение, непроизвольно дискриминируя граждан с религиозными убеждениями. Как считает представитель РПЦ, это противоречие можно легко исправить, найдя "нужные формулировки, отражающие многообразие взглядов россиян".

Предложение предстоятеля Русской церкви внести упоминание о Боге в преамбулу Основного закона, добавил Щипков, следует рассматривать исключительно в контексте его инициатив предыдущих десятилетий. Так, в 1997 году, когда принимался закон о свободе совести, митрополит Кирилл (ныне патриарх) настоял на введении в юридический обиход понятия "традиционные религии", а в 2009 году, напомнил Щипков, предстоятель РПЦ выступил инициатором дискуссии о "традиционных ценностях", способных объединить разобщенное российское общество.