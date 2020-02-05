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Религия и мировоззрение
2020-02-05T12:48+0300
https://ria.ru/20200205/1564274164.html
РПЦ: ремарка о Боге в конституции – то, что струсили сделать европейцы
https://cdn24.img.ria.ru/images/135892/85/1358928531_0:71:1731:1045_1036x0_80_0_0_5b2dafdfe71ffe9c6afb9922aa34e279.jpg
РИА Новости

РПЦ: ремарка о Боге в конституции – то, что струсили сделать европейцы

12:29 05.02.2020 (обновлено: 12:48 05.02.2020)
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© Фото : из личного архиваПервый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внесение упоминания о Боге в Конституцию России укрепит имидж страны в глазах миллионов людей во всем мире - россияне имеют шанс закрепить в основном законе то, что "струсили сделать европейцы", считают в Московском патриархате.
Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
"Патриарх Кирилл призывает народ и элиты не бояться прямо заявить о своей вере, о своей идентичности, о своих убеждениях и о своих намерениях строить свободное общество на нравственных основаниях. Это не ослабит, а наоборот, укрепит Россию и привлечет к ней уважение миллионов жителей планеты, в разы увеличит символический капитал нашей страны", - заявил первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире телеканала "Россия 1".
По его мнению, сейчас у россиян есть возможность "сделать то, что струсили сделать европейцы, когда писали свою Конституцию ЕС".
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В нынешней редакции Конституции, напомнил Щипков, Россия именуется светским государством (статья 14), высшей ценностью которого является человек (статья 2). По его мнению, эти положения фиксируют лишь секулярное мировоззрение, непроизвольно дискриминируя граждан с религиозными убеждениями. Как считает представитель РПЦ, это противоречие можно легко исправить, найдя "нужные формулировки, отражающие многообразие взглядов россиян".
Предложение предстоятеля Русской церкви внести упоминание о Боге в преамбулу Основного закона, добавил Щипков, следует рассматривать исключительно в контексте его инициатив предыдущих десятилетий. Так, в 1997 году, когда принимался закон о свободе совести, митрополит Кирилл (ныне патриарх) настоял на введении в юридический обиход понятия "традиционные религии", а в 2009 году, напомнил Щипков, предстоятель РПЦ выступил инициатором дискуссии о "традиционных ценностях", способных объединить разобщенное российское общество.
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"В итоге общество пришло к осознанию того, что традиционные ценности и нравственность имеют религиозные основания. Понятия "традиционные религии" и "традиционные ценности" стали неотъемлемой частью народного мировоззрения, политической риторики и той идеологической базой, на которой смогли развиться такие явления как борьба с фальсификацией русской истории, борьба за воссоединение разделенного русского народа, движение за связь поколений - "Бессмертный полк", и так далее", - считает замглавы синодального отдела.
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Религия и мировоззрениерелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЩипковКонституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
Популярные комментарии
Руки прочь от Конституции! Церковь в России отделена от Государства - и точка.
5 февраля, 12:49
iibrovkin
1900003
Я думаю дело не в трусости европейцев, а в понимании слова СВОБОДА. Ведь сам Бог дал людям свободу воли. И мы сами решаем как жить и во что верить. Ведь даже если Он Всевышний и Всемогущий, способный уничтожить все существующее в один миг - не давит на нас! То почему люди ставят себя выше Бога???
5 февраля, 13:52
mariyka-ku
1300001
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