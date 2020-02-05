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Ректор РУДН считает, что ЕГЭ по иностранному языку необходим
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РИА Новости

Ректор РУДН считает, что ЕГЭ по иностранному языку необходим

12:28 05.02.2020 (обновлено: 13:09 05.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам
Участники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов считает необходимым введение обязательного Единого госэкзамена по иностранному, в частности, английскому языку, поскольку в мире английский перестал быть иностранным языком, а стал языком международной коммуникации.
"Конечно, это надо делать. Английский язык перестал быть иностранным – это язык международной коммуникации. Во всех странах Западной Европы выпускники школ знают как минимум три-четыре языка", - рассказал Филиппов в интервью РИА Новости.
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Он также отметил, что ученые в США после запусков СССР спутников и человека в космос признали, что они отстают в науке, потому что советские ученые могли читать их статьи на английском языке, а они на русском – нет. "И они стали переводить все наши ведущие журналы по математике, физике и химии. И если сейчас наши ученые, инженеры, врачи не будут знать английский, то мы начнем отставать", - считает Филиппов.
Он также уточнил, что для введения обязательного ЕГЭ по английскому должна быть проделана основательная работа – в школах должно быть достаточно учителей, они должны быть хорошо подготовлены.
"Мы не можем подставить детей и заставить их сдавать обязательный ЕГЭ, если не будет обеспечено качественное преподавание английского в школах. С другой стороны, это будет стимулом для директоров школ – они станут активнее искать способы удержать хороших учителей", - добавил ректор.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Филипповым >>
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