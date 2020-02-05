Ректор РУДН считает, что ЕГЭ по иностранному языку необходим

Он также отметил, что ученые в США после запусков СССР спутников и человека в космос признали, что они отстают в науке, потому что советские ученые могли читать их статьи на английском языке, а они на русском – нет. "И они стали переводить все наши ведущие журналы по математике, физике и химии. И если сейчас наши ученые, инженеры, врачи не будут знать английский, то мы начнем отставать", - считает Филиппов.