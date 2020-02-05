В Москве с 22 февраля закроют станцию "Смоленская" для ремонта

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закроют с 22 февраля до июня 2021 года для замены всех эскалаторов, поезда будут проезжать эту станцию без остановки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года для замены эскалаторных комплексов, срок эксплуатации которых подходит к концу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо установки современных безопасных эскалаторных машин, здесь будет произведен капитальный ремонт вестибюля.

"Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно. Поезда будут проезжать станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии без остановки. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей "Смоленская" Филевской линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта на "Смоленской" Арбатско-Покровской линии заменят три эскалатора, установленных при открытии станции в 1953 году. В пресс-службе отмечают, что новые подъемники будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техническом обслуживании. Применение системы мониторинга работы эскалаторов обеспечит более быстрый поиск и устранение неисправностей и сбоев в работе.

Также отмечается, что полная замена эскалаторных комплексов предполагает демонтаж старых эскалаторов и их фундамента, работы в наклонном тоннеле, в том числе разборку элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля, с последующей установкой новых подъемников.