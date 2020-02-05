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Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
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РИА Новости

Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

12:24 05.02.2020 (обновлено: 13:19 05.02.2020)
29621
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М.
Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии. В концерне его назвали одной из самых перспективных разработок.
Артиллерийская установка может вращаться по кругу, стрелять на расстояние до 14,5 километра с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту.
Боезапас состоит из 80 унитарных боеприпасов. В комплект входят 57-миллиметровые снаряды — бронебойные, управляемые и многофункциональные с дистанционно-контактным взрывателем.
Техника предназначена для вооружения боевых машин пехоты. Модулем АУ-220М также можно оснастить корабли малого водоизмещения и катера.
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Обсудить 16
УралвагонзаводБезопасность
Популярные комментарии
Мощь!! Россия нарастила военные мышцы,теперь можно спокойно расти экономике,така как она всегда неразрывно идёт за военной силой,они вообще всегда ходят только парой.
5 февраля, 13:36
Андрей Андреевич
5564013
Против террористов в Сирии наверно хорошо зайдет.
5 февраля, 12:52
mm.ai.l2020
5811000
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