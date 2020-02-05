Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М.
Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии. В концерне его назвали одной из самых перспективных разработок.
Артиллерийская установка может вращаться по кругу, стрелять на расстояние до 14,5 километра с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту.
Боезапас состоит из 80 унитарных боеприпасов. В комплект входят 57-миллиметровые снаряды — бронебойные, управляемые и многофункциональные с дистанционно-контактным взрывателем.
Техника предназначена для вооружения боевых машин пехоты. Модулем АУ-220М также можно оснастить корабли малого водоизмещения и катера.