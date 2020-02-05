КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Украина не будет восстанавливать водоснабжение в Крым, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.
"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности… Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит", - написал Кориневич на своей странице в Facebook.
Он призвал не спекулировать на этой теме и сообщил, что 11-12 февраля парламентский комитет по правам человека проведет выездное заседание в Херсонской области для ознакомления с вопросами, связанными с Крымом. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак". "Логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ... Выездное заседание комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у границы с Крымом", - добавил Кориневич.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.