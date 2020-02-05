Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино

© Фото : ИА "Тюменская линия"/Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Они пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени. Как уточнили медики, состояние всех прибывших удовлетворительное, заболевших нет.

Всего из Уханя , который стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

"Сотрудники санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Тюменской области поднялись первыми на воздушное судно, <…> был проведен опрос на наличие лиц с признаками заболевания. Лиц с признаками заболевания при осмотре не выявлено. Жалоб пассажиры не предъявляют. Всем пассажирам была проведена бесконтактная температурометрия. <…> Лиц с повышенной температурой не выявлено. Наши сотрудники работали в специальных защитных костюмах", — рассказал начальник отдела эпиднадзора тюменского управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека, 911 пациентов выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.