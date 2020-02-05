Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:39+0300
https://ria.ru/20200205/1564273267.html
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272984_0:85:823:548_1036x0_80_0_0_2b4cc5ed93c7c911bcb67e399ca7b09e.jpg
РИА Новости

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

12:13 05.02.2020 (обновлено: 14:39 05.02.2020)
39954
© Фото : ИА "Тюменская линия"/Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусаСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
© Фото : ИА "Тюменская линия"/Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Они пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени. Как уточнили медики, состояние всех прибывших удовлетворительное, заболевших нет.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Вчера, 11:33
Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите
Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
"Сотрудники санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Тюменской области поднялись первыми на воздушное судно, <…> был проведен опрос на наличие лиц с признаками заболевания. Лиц с признаками заболевания при осмотре не выявлено. Жалоб пассажиры не предъявляют. Всем пассажирам была проведена бесконтактная температурометрия. <…> Лиц с повышенной температурой не выявлено. Наши сотрудники работали в специальных защитных костюмах", — рассказал начальник отдела эпиднадзора тюменского управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту
4 февраля, 16:26
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека, 911 пациентов выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Вчера, 11:03
ВОЗ полагает, что КНР утаивала случаи коронавируса в начале эпидемии
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
28 января, 11:56РИА Наука
Рынок морепродуктов не был источником коронавируса, считают ученые
48642514
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииТюменская областьУхань
Рекомендуем
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Прокуратура извинилась перед Голуновым
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Учения по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
Тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая граждан
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Круизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
На судне в Японии, где выявили коронавирус, находятся двое россиян
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния