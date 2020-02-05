В Забайкалье двое заключенных устроили рэп-баттл

"Используя множество приемов рэпа и поэзии, осужденные двух отрядов сошлись в творческом поединке. Дебют осужденных под псевдонимами MC Maza и MC BELLый, придуманными для этого мероприятия, собрал большое количество зрителей, которые с интересом следили за выступлением каждого и поддерживали бурными аплодисментами", - говорится в сообщении.

По словам одного из исполнителей, благодаря рэп-баттлу он узнал больше новых терминов: "Например, я узнал, что слово "панч" означает фрагмент текста, основанный на двойном смысле, а даблтайм – это читка вдвое быстрее ритма музыки. Сложным было выдержать темп современных рэперов в том плане, что в своих выступлениях они используют нецензурные слова, хоть и завуалированно. Нам же использование таких слов допустить никак нельзя, ведь это уже нарушение правил внутреннего распорядка".