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Культура
2020-02-05T12:11+0300
https://ria.ru/20200205/1564273156.html
В Забайкалье двое заключенных устроили рэп-баттл
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РИА Новости

В Забайкалье двое заключенных устроили рэп-баттл

12:11 05.02.2020
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© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
ЧИТА, 5 фев - РИА Новости. Двое заключенных исправительной колонии №1 в городе Нерчинске Забайкальского края устроили между собой рэп-баттл, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
"Используя множество приемов рэпа и поэзии, осужденные двух отрядов сошлись в творческом поединке. Дебют осужденных под псевдонимами MC Maza и MC BELLый, придуманными для этого мероприятия, собрал большое количество зрителей, которые с интересом следили за выступлением каждого и поддерживали бурными аплодисментами", - говорится в сообщении.
По словам одного из исполнителей, благодаря рэп-баттлу он узнал больше новых терминов: "Например, я узнал, что слово "панч" означает фрагмент текста, основанный на двойном смысле, а даблтайм – это читка вдвое быстрее ритма музыки. Сложным было выдержать темп современных рэперов в том плане, что в своих выступлениях они используют нецензурные слова, хоть и завуалированно. Нам же использование таких слов допустить никак нельзя, ведь это уже нарушение правил внутреннего распорядка".
Победителем в итоге стал MC Maza, после баттла исполнители предложили провести такое же состязание между заключенными и сотрудниками колонии.
Дмитрий Захарченко
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КультураФедеральная служба исполнения наказаний РФЗабайкальский крайЧитаНерчинскОбщество
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