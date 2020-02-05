В Чувашии назначили исполняющего обязанности министра культуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев назначил Розу Лизакову исполняющей обязанности министра культуры, Виктора Косачева – и.о. министра экологии, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В тот же день он освободил от должности руководителя администрации главы республики Юрия Васильева и министра финансов Светлану Енилину. И.о. руководителя администрации главы Чувашии был назначен Николай Каргин, и.о. министра финансов - Михаил Ноздряков. 3 февраля были освобождены от исполнения обязанностей министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев.

"Назначить Лизакову Розу Михайловну исполняющим обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Назначить Косачёва Виктора Александровича исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики", - говорится в указах врио главы Чувашии, опубликованных на официальном портале органов власти республики. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания – 5 февраля 2020 года.

Как сообщается на сайте, Лизакова возглавляла министерство культуры с 2008 по 2012 год, Косачев ранее был руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Чувашской Республике.

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.