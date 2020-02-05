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Роскомнадзор отозвал иск об ограничении доступа к ресурсу Mailbox.org
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РИА Новости

Роскомнадзор отозвал иск об ограничении доступа к ресурсу Mailbox.org

12:08 05.02.2020 (обновлено: 12:09 05.02.2020)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роскомнадзор отзывает иск к компании Heinlein Support GmbH об ограничении доступа к почтовому сервису Mailbox.org, сообщается на сайте службы.
"В связи с поступлением от компании Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом Mailbox.org, уведомления о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации Роскомнадзором заявлен отказ от искового требования об ограничении доступа к информационному ресурсу. Соответствующее заявление удовлетворено Таганским районным судом города Москвы", - говорится в сообщении.
31 января 2020 года в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Heinlein Support GmbH предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
В декабре 2019 года Роскомнадзор направил в Таганский районный суд Москвы иски об ограничении доступа на территории России к двум почтовым сервисам - scryptmail.com и mailbox.org - в связи с непредоставлением ими данных для включения в реестр организаторов распространения информации.
Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.
По данным Роскомнадзора, в настоящее время в реестре зарегистрирован 201 организатор распространения информации.
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