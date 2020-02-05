В Красноярском крае стая собак покусала ребенка за лицо

"На улице бездомные животные окружили их, а после набросились на ребенка. Мальчику удалось пинками отогнать их. В результате девочке наложили несколько швов на лице, сейчас ребенок находится дома, ее состояние здоровья не внушает опасений. Местные жители сообщают, что регулярно видят бездомных собак в районе улицы Красноармейской города Ачинска", - говорится в сообщении.