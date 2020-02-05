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В Красноярском крае стая собак покусала ребенка за лицо
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РИА Новости

В Красноярском крае стая собак покусала ребенка за лицо

12:06 05.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Стая бездомных собак напала на гуляющих детей в Ачинске Красноярского края и покусала четырехлетнюю девочку за лицо, сообщает ГСУСК РФ по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел во время прогулки старшего брата с сестрой.
"На улице бездомные животные окружили их, а после набросились на ребенка. Мальчику удалось пинками отогнать их. В результате девочке наложили несколько швов на лице, сейчас ребенок находится дома, ее состояние здоровья не внушает опасений. Местные жители сообщают, что регулярно видят бездомных собак в районе улицы Красноармейской города Ачинска", - говорится в сообщении.
По данному факту следствие начало проверку. В настоящее время следователь опрашивает должностных лиц администрации Ачинска, ответственных за контроль по содержанию безнадзорных животных и родителей ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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