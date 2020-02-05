В Приморье охотнадзор проверит видео, где лесорубы разбудили медведицу

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Охотнадзор в Приморье проверяет информацию о том, что лесорубы намеренно разбудили спящую медведицу под Арсеньевом, а ее медвежата впоследствии замерзли насмерть, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Местные СМИ опубликовали видео, снятое в лесу одним из лесорубов. На нем видно, как медведь спит, свернувшись под деревом, а люди заводят бензопилу, чтобы разбудить зверя шумом, и говорят, что "посмотрели бы на маленьких медвежат". После, по данным СМИ, медведица просыпается, мужчины убегают, самка уходит, а два ее маленьких медвежонка замерзают.
"Охотнадзор проводит поверку (данной информации)", - сказал собеседник агентства.