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https://ria.ru/20200205/1564272857.html
В Приморье охотнадзор проверит видео, где лесорубы разбудили медведицу
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РИА Новости

В Приморье охотнадзор проверит видео, где лесорубы разбудили медведицу

12:06 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Охотнадзор в Приморье проверяет информацию о том, что лесорубы намеренно разбудили спящую медведицу под Арсеньевом, а ее медвежата впоследствии замерзли насмерть, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Местные СМИ опубликовали видео, снятое в лесу одним из лесорубов. На нем видно, как медведь спит, свернувшись под деревом, а люди заводят бензопилу, чтобы разбудить зверя шумом, и говорят, что "посмотрели бы на маленьких медвежат". После, по данным СМИ, медведица просыпается, мужчины убегают, самка уходит, а два ее маленьких медвежонка замерзают.
"Охотнадзор проводит поверку (данной информации)", - сказал собеседник агентства.
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