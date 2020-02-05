Вернувшуюся на Ямал из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ

Управление Роспотребнадзора также отмечает, что биоматериалы от заболевшей для проведения лабораторного исследования направлены в научные центры Тюмени и Новосибирска. Ожидается, что результаты исследований станут известны 8 февраля. Школа, где учится девочка, на ближайшие две недели будет закрыта, детей перевели на дистанционный формат обучения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.