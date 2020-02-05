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Вернувшуюся на Ямал из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ
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РИА Новости

Вернувшуюся на Ямал из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ

12:02 05.02.2020 (обновлено: 14:55 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 фев - РИА Новости. Вернувшуюся из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ школьницу госпитализировали с ОРВИ, образовательное учреждение, где она учится, временно закрыли, сообщает региональное управление Роспотребнадзора, отметив, что решение связано с новым коронавирусом в КНР.
"Четвертого февраля госпитализирована учащаяся школы №8 города Ноябрьска с предварительным диагнозом ОРВИ... Состояние учащейся удовлетворительное, жалоб не предъявляет", - говорится в сообщении.
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Управление Роспотребнадзора также отмечает, что биоматериалы от заболевшей для проведения лабораторного исследования направлены в научные центры Тюмени и Новосибирска. Ожидается, что результаты исследований станут известны 8 февраля. Школа, где учится девочка, на ближайшие две недели будет закрыта, детей перевели на дистанционный формат обучения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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