Митингующие в Тбилиси мешают депутатам выезжать из здания парламента

ТБИЛИСИ, 5 фев – РИА Новости. Митингующие у парламента в Тбилиси представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники блокируют выезд из законодательного органа и мешают депутатам покинуть здание, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков протестующих стоят у ворот здания, где проходит заседание. Завершилось ли заседание, пока не известно, при этом некоторые депутаты уже покидают парламент. В то время как парламентарии пытаются выехать из двора парламента на автомобилях, митингующие выстраивают коридор позора, выкрикивают "Позор!", "Рабы!" и освистывают их. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, они не подпускают митингующих к депутатам и огораживают их автомобили. Всего у здания находится около 10 правоохранителей, они стоят у ворот.
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Участники акции таким образом выражают протест с требованием изменения избирательной системы.
В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.