Митингующие в Тбилиси мешают депутатам выезжать из здания парламента

Несколько десятков протестующих стоят у ворот здания, где проходит заседание. Завершилось ли заседание, пока не известно, при этом некоторые депутаты уже покидают парламент. В то время как парламентарии пытаются выехать из двора парламента на автомобилях, митингующие выстраивают коридор позора, выкрикивают "Позор!", "Рабы!" и освистывают их. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, они не подпускают митингующих к депутатам и огораживают их автомобили. Всего у здания находится около 10 правоохранителей, они стоят у ворот.