Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T12:17+0300
https://ria.ru/20200205/1564272438.html
Митингующие в Тбилиси мешают депутатам выезжать из здания парламента
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564269903_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_7f976e0943cf3311c1f001b235f4edcb.jpg
РИА Новости

Митингующие в Тбилиси мешают депутатам выезжать из здания парламента

11:59 05.02.2020 (обновлено: 12:17 05.02.2020)
721
© РИА НовостиВ Грузии возобновились акции протеста возле парламента. 5 февраля 2020
В Грузии возобновились акции протеста возле парламента. 5 февраля 2020
© РИА Новости
В Грузии возобновились акции протеста возле парламента. 5 февраля 2020
ТБИЛИСИ, 5 фев – РИА Новости. Митингующие у парламента в Тбилиси представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники блокируют выезд из законодательного органа и мешают депутатам покинуть здание, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков протестующих стоят у ворот здания, где проходит заседание. Завершилось ли заседание, пока не известно, при этом некоторые депутаты уже покидают парламент. В то время как парламентарии пытаются выехать из двора парламента на автомобилях, митингующие выстраивают коридор позора, выкрикивают "Позор!", "Рабы!" и освистывают их. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, они не подпускают митингующих к депутатам и огораживают их автомобили. Всего у здания находится около 10 правоохранителей, они стоят у ворот.
Полиция препятствует демонстрантам в Тбилиси, Грузия
28 января, 08:00
Грузия игнорирует советы американцев. Ответят ли они санкциями
Участники акции таким образом выражают протест с требованием изменения избирательной системы.
В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.
950010
Обсудить 1
ТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
В Грузии возобновились акции протеста возле парламента. 5 февраля 2020
В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
Украина не будет восстанавливать водоснабжение в Крым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Онищенко оценил слова нарколога о самом опасном алкогольном напитке
Путин остановил кортеж в Череповце
"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
На Стамбул надвигается ураганный ветер скоростью до 100 км/ч
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Иран заинтересован в российской военной технике, сообщил посол
Логотип мессенджера Telegram
В Кремле не следят за ситуацией с каналом "Футляр от виолончели"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал телефонный разговор с Путиным по Идлибу конструктивным
Памятник плавленому сырку Дружба в Москве
РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Ялте во время шторма погибли два человека
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Михаил Ведерников
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин: еще не время раскрыть причину появлении отверстия в "Союзе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния