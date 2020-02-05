В Приморье снизились цены на овощи из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Власти Власти Приморья , где ранее на фоне вспышки коронавируса КНР подорожали или пропали из продажи огурцы и помидоры, сообщают, что в ряд магазинов Владивостока начали поступать овощи по несколько сниженной цене.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. До закрытия границы с КНР из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за кило. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с краем, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.

"После открытия грузового сообщения с Китаем в магазинах края в наличии огурцы и помидоры по доступным ценам. В магазин "Фреш-25"... накануне завезли два сорта китайских огурцов. Так, сорт "Маша" стоит 220 рублей за килограмм, "Яни" – 210 рублей. В наличии есть и турецкие помидоры по 420 рублей за килограмм. В супермаркете "Реми"... китайский длинный огурец здесь стоит 194 рубля, грунтовый – 197 рублей. Помидоры розовые и красные по одной цене – 150 рублей за килограмм, черри – 214 рублей", - говорится в сообщении.

Директор торговой сети "Реми" Дмитрий Сулеев сообщил, что пока овощей хватит на несколько дней.

"На случай повторного закрытия границы мы провели предварительные мероприятия по заключению договоров на поставку продукции из Новосибирска, Республики Корея и Ирана", – сказал Сулеев.

По мнению властей, огурцы и помидоры не являются социально значимыми продуктами, поэтому предприниматели сами устанавливают на них цены.

Во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС и главам регионов ДФО контролировать цены на продукты, рост которых отмечается на фоне коронавируса в КНР. ФАС России сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на продукты на Дальнем Востоке. УФАС по Приморскому краю начало проверку заявлений о повышении цен на овощи.