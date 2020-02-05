В Приморье снизились цены на овощи из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Власти Приморья, где ранее на фоне вспышки коронавируса в КНР подорожали или пропали из продажи огурцы и помидоры, сообщают, что в ряд магазинов Владивостока начали поступать овощи по несколько сниженной цене.
Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. До закрытия границы с КНР из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за кило. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с краем, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.
"После открытия грузового сообщения с Китаем в магазинах края в наличии огурцы и помидоры по доступным ценам. В магазин "Фреш-25"... накануне завезли два сорта китайских огурцов. Так, сорт "Маша" стоит 220 рублей за килограмм, "Яни" – 210 рублей. В наличии есть и турецкие помидоры по 420 рублей за килограмм. В супермаркете "Реми"... китайский длинный огурец здесь стоит 194 рубля, грунтовый – 197 рублей. Помидоры розовые и красные по одной цене – 150 рублей за килограмм, черри – 214 рублей", - говорится в сообщении.
Директор торговой сети "Реми" Дмитрий Сулеев сообщил, что пока овощей хватит на несколько дней.
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"На случай повторного закрытия границы мы провели предварительные мероприятия по заключению договоров на поставку продукции из Новосибирска, Республики Корея и Ирана", – сказал Сулеев.
По мнению властей, огурцы и помидоры не являются социально значимыми продуктами, поэтому предприниматели сами устанавливают на них цены.
Во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС и главам регионов ДФО контролировать цены на продукты, рост которых отмечается на фоне коронавируса в КНР. ФАС России сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на продукты на Дальнем Востоке. УФАС по Приморскому краю начало проверку заявлений о повышении цен на овощи.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.