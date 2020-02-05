Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T11:59+0300
https://ria.ru/20200205/1564272411.html
В Приморье снизились цены на овощи из Китая
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/15/1562141504_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2b2c404d77101f9bd35bd08a45925234.jpg
РИА Новости

В Приморье снизились цены на овощи из Китая

11:59 05.02.2020
860
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Власти Приморья, где ранее на фоне вспышки коронавируса в КНР подорожали или пропали из продажи огурцы и помидоры, сообщают, что в ряд магазинов Владивостока начали поступать овощи по несколько сниженной цене.
Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. До закрытия границы с КНР из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за кило. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с краем, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.

"После открытия грузового сообщения с Китаем в магазинах края в наличии огурцы и помидоры по доступным ценам. В магазин "Фреш-25"... накануне завезли два сорта китайских огурцов. Так, сорт "Маша" стоит 220 рублей за килограмм, "Яни" – 210 рублей. В наличии есть и турецкие помидоры по 420 рублей за килограмм. В супермаркете "Реми"... китайский длинный огурец здесь стоит 194 рубля, грунтовый – 197 рублей. Помидоры розовые и красные по одной цене – 150 рублей за килограмм, черри – 214 рублей", - говорится в сообщении.

Директор торговой сети "Реми" Дмитрий Сулеев сообщил, что пока овощей хватит на несколько дней.
Сортировочный цех по обработке интернет-заказов
3 февраля, 12:53
Врач исключил возможность заражения коронавирусом через посылку
"На случай повторного закрытия границы мы провели предварительные мероприятия по заключению договоров на поставку продукции из Новосибирска, Республики Корея и Ирана", – сказал Сулеев.
По мнению властей, огурцы и помидоры не являются социально значимыми продуктами, поэтому предприниматели сами устанавливают на них цены.
Во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС и главам регионов ДФО контролировать цены на продукты, рост которых отмечается на фоне коронавируса в КНР. ФАС России сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на продукты на Дальнем Востоке. УФАС по Приморскому краю начало проверку заявлений о повышении цен на овощи.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Вчера, 04:03
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
212115
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКитайПриморский крайЭкономика
Рекомендуем
Женщина выбирает продукты в магазине
Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
Автомобили скорой медицинской помощи
Вернувшуюся на Ямал из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске
Один из трех пунктов пропуска в Приморье завершил эвакуацию россиян
Бурый медведь
В Приморье охотнадзор проверит видео, где лесорубы разбудили медведицу
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае стая собак покусала ребенка за лицо
Пассажирский самолет в небе
В России появилась первая отечественная жидкость для защиты самолетов
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз не планирует ограничивать поставки продуктов из Китая
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
Украина не будет восстанавливать водоснабжение в Крым
Сотрудники службы безопасности в Пекине
В Пекине запретили проведение мероприятий с массовыми застольями
Президент РФ Владимир Путин
Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом, заявил Песков
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Роспотребнадзор дал рекомендации о дезинфекции самолетов из Китая
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Студенты на уроке в Российском университете дружбы народов
Ректор РУДН прокомментировал трудоустройство выпускников-иностранцев
Девушка надевает защитную маску
Закупщик прогнозирует дефицит медицинских масок в российских аптеках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния