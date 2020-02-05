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Культура
2020-02-05T12:02+0300
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Назван самый красивый мужчина в мире
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РИА Новости

Назван самый красивый мужчина в мире

12:02 05.02.2020
25011
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк65-й Каннский кинофестиваль
65-й Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые назвали британского актера Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире, сообщает The Sun.
Звезда "Сумерек" и "Маяка", который сейчас снимается в очередном фильме про Бэтмена, обогнал Брэда Питта и Дэвида Бекхэма по результатом исследования лиц на соответствие древнегреческому принципу золотого сечения.
Так, оказалось, что пропорции Роберта Паттинсона совершенны на 92,15%.
Принцип золотого сечения измеряет физическую привлекательность, исходя из соотношения размеров губ, подбородка, глаз и других частей лица.
На втором месте Генри Кавилл (91,64%), на третьем – Брэдли Купер (91,08%), а на четвертом — Брэд Питт (90,51%).
В прошлом году победителем был Джордж Клуни, на этот раз он опустился на пятую строчку рейтинга с показателем 89,91% из-за возрастных изменений лица.
"Идеальные" цифры определил с помощью компьютерных технологий руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва.
Кадр из фильма Маяк
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