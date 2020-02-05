Назван самый красивый мужчина в мире

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые назвали британского актера Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире, . Ученые назвали британского актера Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире, сообщает The Sun.

Звезда "Сумерек" и "Маяка", который сейчас снимается в очередном фильме про Бэтмена, обогнал Брэда Питта и Дэвида Бекхэма по результатом исследования лиц на соответствие древнегреческому принципу золотого сечения.

Так, оказалось, что пропорции Роберта Паттинсона совершенны на 92,15%.

Принцип золотого сечения измеряет физическую привлекательность, исходя из соотношения размеров губ, подбородка, глаз и других частей лица.

На втором месте Генри Кавилл (91,64%), на третьем – Брэдли Купер (91,08%), а на четвертом — Брэд Питт (90,51%).

В прошлом году победителем был Джордж Клуни, на этот раз он опустился на пятую строчку рейтинга с показателем 89,91% из-за возрастных изменений лица.